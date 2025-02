Pd e Avs desiderano che ogni cittadino ami chi voglia. Tranne chi non vota per loro

Da un sondaggio della Bocconi emerge che per molti dei sostenitori dell’Alleanza Verdi-Sinistra e del Partito democratico è inaccettabile che i figli si fidanzino con persone che votano diversamente. Eppure sono proprio questi due i partiti più impegnati a credere che sia giusto che ognuno ami chiunque lo renda felice

Sul famoso sondaggio della Bocconi riguardo ai figli che si fidanzano con persone che votano partiti diversi da quelli dei genitori. Il fatto che ciò sia inaccettabile per quasi l’80 per cento dei sostenitori dell’Alleanza Verdi-Sinistra e per oltre il 60 per cento dei sostenitori del Pd, e il fatto che l’evenienza sia invece sostanzialmente indifferente agli occhi degli elettori della Lega e di Forza Italia (poco sopra il 20 per cento), sono due facce della stessa medaglia. Significa che, per chi si dice di sinistra, la politica deve avere a che fare anche con la vita privata; mentre, per chi si dice di destra, la vita privata dev’essere salvaguardata dalla politica. Significa che, per chi si dice di sinistra, la politica deve avere un valore educativo che si tramanda di generazione in generazione; mentre, per chi si dice di destra, che ciascuno deve fare quello che gli pare. Ciascuno scelga il suo versante, in questa contrapposizione che sembra più antropologica che ideologica.

Io, che sono di destra per i doveri e di sinistra per i diritti, vi posso tuttavia far notare questo: a opporsi più strenuamente all’idea che un figlio frequenti qualcuno che la pensa diversamente sono proprio quei partiti che negli scorsi decenni più si sono spesi in favore dell’affermazione che l’amore è l’amore e che in suo nome, purché sia felice, una persona può fare tutto. È curioso come quegli stessi genitori, che a buon diritto ritengono di garantire sostegno a un figlio fidanzato financo con un comodino o con una giraffa, storcano il naso e pongano il veto quando porta in casa un fidanzato che vuole la flat tax o il ritorno del latino alle medie. Pd e Avs sono i partiti che desiderano che ogni cittadino sia felice: però felice come vogliono loro, mica come vuole lui.