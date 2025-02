Per crescere nei sondaggi politici bisogna farsi sparare? L'attentato fake di un ex sindaco in Brasile

Un kalashnikov e un cecchino poco preciso. Nei pressi di San Paolo impazza l’inchiesta su José Aprígio da Silva, che alla vigilia delle scorse amministrative avrebbe architettato a tavolino un attentato in cui è rimasto ferito per dare credibilità alla propria proposta politica

Che paese, il Brasile! Mentre a Brasilia impazza l’inchiestona sul complotto di Bolsonaro per far fuori Lula subito dopo le scorse elezioni presidenziali, nei pressi di San Paolo impazza l’inchiestina su José Aprígio da Silva, ex sindaco di Taboão de Serra. Costui, alla vigilia delle scorse amministrative, era rimasto vittima di un attentato – non fatto secco, bensì ferito a una spalla – ricavandone l’inevitabile ondata di sostegno ed empatia. Pare invece che l’attentato sia stato imbastito a tavolino, all’esplicito scopo di tirar su sondaggi piuttosto deludenti.

Secondo gli inquirenti, sarebbe bastato comprare un kalashnikov e pagare qualche finto cecchino per mirare in modo non troppo preciso. Che paese, il Brasile, e che mondo, il nostro. Certo, è triste che per contrastare una proposta politica si voglia morto chi la rappresenta. Ma ancor più triste è che, per dare credibilità a una proposta politica e a chi la rappresenta, il modo più efficace sia fingere che qualcuno lo voglia morto.