I mass media si sono resi conto che è estate: che notizia!

Tre notizie sono trapelate nel corso del week end. La prima è che l’anticiclone africano ha fatto impennare le temperature, con una dozzina di città a rischio indicate dal bollino arancione e sei città addirittura dal bollino rosso, con conseguente livello tre di allerta a causa degli effetti negativi sulla salute degli individui. La seconda è l’esodo di sedici milioni di italiani che si sono riversati sulle autostrade, anche lì con bollino rosso, con particolare incremento del traffico sulle dorsali adriatica e tirrenica, la sospensione del 70 per cento di cantieri Anas per facilitare il flusso del traffico e, purtroppo, i primi incidenti gravi. La terza è che il turismo è in salute, le prenotazioni nei luoghi di villeggiatura sono in aumento, alberghi e bed & breakfast sfiorano il tutto esaurito, con un 80 cento di camere occupate, particolarmente in Trentino Alto Adige, e un conto complessivo delle presenze turistiche che si assesterà sui 111 milioni su tutta l’estate, stando ad Assoturismo, ammontando a una spesa che, secondo Demoskopika, lambirà i 18 miliardi di euro. Insomma, questo week end abbiamo appreso che è estate, fa caldo e gli italiani vanno in vacanza al mare o in montagna. Sorprende, tuttavia, un certo silenzio dei mass media sul fatto che di sera ci siano le zanzare.