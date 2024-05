Non lasciate che la Pa insegni all'Ia

Intelligenza artificiale, dipendenti pubblici a rischio, sostiene una ricerca del Forum Pubblica Amministrazione ripreso dall'Ansa. Molta calma

Intelligenza artificiale, dipendenti pubblici a rischio. Così almeno una ricerca del Forum Pubblica Amministrazione ripreso dall'Ansa, secondo cui ben 218.000 assunti dallo stato rischiano di essere sostituiti dalla tecnologia. Essendo dipendente pubblico io stesso, mi sento di rassicurare i miei colleghi già in fibrillazione: l'intelligenza artificiale non ci ruberà il lavoro nel senso tradizionale, non torneremo dalla pausa pranzo trovando un robot o un computer o un algoritmo assiso sul nostro cadreghino. Né credo che, stante l'impatto dell'intelligenza artificiale, lo stato licenzierà in tronco duecentomila persone e rotte. Accadrà piuttosto che pressoché tutti gli statali potranno usare l'intelligenza artificiale per sbrigare in modo efficiente e rapido i lavori più meccanici e noiosi, con cui si tira per le lunghe; la gran parte di noi dovrà aggiornarsi e qualcuno, di fronte a questa prospettiva, inevitabilmente soccomberà; infine, un piccolo numero di pensionati non verrà rimpiazzato dopo la scoperta che, per svolgere le loro mansioni, non c'era bisogno di esseri umani – cosa che molti utenti della Pubblica Amministrazione già sospettano da tempo.

A meno che. A meno che i dipendenti pubblici non capiscano che l'intelligenza artificiale non è un marchingegno calato dai cieli né un astruso machiavello: sarà uno strumento che si regolerà autonomamente sulla base di uno sterminato database che racchiude tutte le esperienze di tutti i dipendenti pubblici. E, come fra colleghi sappiamo bene, nulla di più facile che a quel punto l'intelligenza artificiale inizi a dare risposte del tipo "il modulo non è compilato correttamente", "l'orario di ricevimento telefonico è dalle ore 10 alle ore 10:30", "è in corso un'assemblea sindacale", "chieda al mio collega", "risulta mancante il timbro", "ho le mani legate", "non è mia competenza", e così via. Allora la vera notizia sarà: dipendenti pubblici, intelligenza artificiale a rischio.