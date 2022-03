Il paradosso della notte degli Oscar senza i premi tecnici

L'emittente televisiva americana Abc non trasmetterà la diretta dell'assegnazione della statuetta alla colonna sonora, all’allestimento del set, alla cura del suono, al trucco, all’editing delle riprese. Ma che cinema sarebbe senza di loro?

Molto interessante la scelta della Abc, che quest’anno non trasmetterà i cosiddetti premi tecnici durante la notte degli Oscar. Quindi in tv si vedranno i riconoscimenti agli attori e ai registi, con conseguenti strilletti o piagnistei, ma non quelli alle maestranze per quanto nobili: niente diretta dell’Oscar alla colonna sonora, all’allestimento del set, alla cura del suono, al trucco, all’editing delle riprese.

È interessante non solo perché – con la scusa della sintesi, della brevità della trasmissione – la Abc prende atto di un andazzo conclamato e avalla il diffuso desiderio per cui a tutti interessano successo e visibilità ma nessuno vuol fare oscura fatica.

Soprattutto, la scelta della Abc è interessante in quanto gli Oscar tecnici non saranno del tutto cancellati. Verranno assegnati nel corso di una cerimonia carbonara prima di quella con le star e i lustrini, che sarà trasmessa in differita come format a sé stante dopo essere stata riaggiustata e rimontata.

Insomma, la censura nei confronti dei premi tecnici è possibile solo e soltanto grazie a quegli strumenti della tecnica che non interessano a nessuno e senza i quali il cinema sarebbe noioso come una diretta integrale della notte degli Oscar.