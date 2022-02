Perché usiamo tutti questi inglesismi?

Un camion sul rimorchio trasporta orgoglioso il motto: “L’Italia del breakfast” con l'inequivocabile immagine di un patriottico cornetto; ma cosa significa?

Se solo non lo stessi sorpassando a gran velocità in autostrada, mi verrebbe da piantarmi di traverso davanti a lui e domandare al camionista il senso del motto pubblicitario che trasporta orgoglioso sul rimorchio: “L’Italia del breakfast”. Vuol dire che sta consegnando derrate che vengono consumate di prima mattina oltremanica od oltreoceano? Eppure l’immagine sul telo non ritrae né bacon né pancake, né harshbrown né sugosi fagioli in scatola, né uova combinate nelle maniere più variegate e preoccupanti; l’immagine ritrae inequivocabili, patriottici cornetti.

Significa allora che, a differenza dei cornetti che il fornaio sotto casa sforna per la colazione all’italiana, quelli trasportati dal camion provengono da territori dove si parlano lingue turchesche? Non credo, sarebbe una mossa commerciale controproducente. O forse il breakfast, nel senso di settore produttivo, va inteso come ramificazione del settore del food, che a sua volta si colloca a ridosso dei settori del catering, del living e anche un po’ dell’entertainment?

Roso dal dubbio, avendo ormai perso di vista il camion nello specchietto retrovisore, mi fermo per un caffè in stazione di servizio, dove appena entro mi viene proposta la formula click&good disponibile nella sezione food&drink di non so quale app. Allora sì, ho la conferma di star proprio viaggiando nell’Italia del breakfast; aveva ragione il camionista.