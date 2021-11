Detox the vaxx: ritenere di potersi svaccinare è pura stregoneria

Photo by Dan Smedley on Unsplash

Ultime dagli Stati Uniti: i no vax più oltranzisti sostengono la possibilità di annullare gli effetti del vaccino. Come? Immergendosi in una vasca da bagno e versandoci dentro bicarbonato di sodio. Altro che pseudoscienza, puro pensiero magico

Mi spiace per i no vax, ma ormai sono superati. Infatti a non vaccinarsi sono buoni tutti: l’ultima moda che si sta affermando in America, e che quindi arriverà da noi fra un po’, è svaccinarsi. Lo propone un’osteopata che si chiama Carrie Madej: per annullare gli effetti del vaccino, che com’è noto consistono nell’inoculazione di radiazioni, veleni e nanotecnologie, basta immergersi nel bicarbonato di sodio.

La pretesa di svaccinarsi getta nuova luce sulla psicologia degli antivaccinisti più oltranzisti (chi è più oltranzista di chi è contrario a ciò che ha già fatto?), introducendo un fattore decisivo per interpretarne la follia, pardon, la loro sofisticata ideologia: parlo della questione della reversibilità. Se c’è un peso di cui gli esseri umani mai potranno sgravarsi è che lo scorrere del tempo e il succedersi degli eventi hanno effetti che non possono essere annullati; non a caso, far arretrare il tempo e disfare le azioni è uno dei capisaldi del pensiero magico. Ritenere che basti fare il bagno in una vasca piena di bicarbonato per ricondursi allo stato precedente, e riemergerne come se il vaccino non fosse mai stato fatto, è pertanto stregoneria bella e buona.

E per Carrie Madej è una fortuna che la reversibilità del tempo non esista: perché secoli fa le streghe venivano bruciate, mentre oggi è sufficiente chiudere i loro profili social.