A Milano gli zombie ballano con gli sconosciuti

Cadaveri, volti noti e meno noti si alternano alla presentazione dell'ultima stagione di The Walking Dead

“L’inizio della fine” c’era scritto in neon su una grata alla festa milanese in occasione dell’uscita dell’ultima stagione di “The Walking Dead”. Numerosi i vip presenti, in concomitanza di un autobus di zombie (mi auguro figuranti) che ha percorso i luoghi più significativi della città prima di raggiungerli. Dalle foto sul web spiccano Gimbo Tamberi e Juliana Moreira, Andrea Delogu ed Elisabetta Gregoraci, poi mi dicono ci fosse Andrea Melchiorre ma non saprei distinguerlo, idem Gianluca Gazzoli e Mondo Marcio – Sangiovanni, chi è Sangiovanni? Che faccia ha? Quella che somiglia a Elenoire Casalegno sarà mica Elinoire Casalegno? E poi Mariano Di Vaio, Paola Di Benedetto, Edoardo Stoppa e una pletora di volti celebri ai quali non riesco ad associare un nome che sia uno, mentre sfoglio le foto di loro sorridenti e azzimatissimi (o quanto meno ancora vivi) in posa con cadaveri deformi che li circondano, li fissano, li abbrancano.

E senza che riesca a fermare l’incedere impietoso della fotogallery, immagine dopo immagine la festa si trasforma in danza macabra, brulicante di trapassati che sembrano provenire da un futuro in cui non solo io ma nessuno saprà più chi fosse Sangiovanni, Edoardo Stoppa o Paola Di Benedetto, e nemmeno Gimbo Tamberi ed Elenoire Casalegno. L’inizio della fine, appunto; l’irruzione medievale di un trionfo della morte sulla fama che mi agita a tal punto che, per tranquillizzarmi, ho bisogno di guardare sconosciuti. Allora accendo la tv e giro sul Grande Fratello Vip.