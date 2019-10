A caccia di libri gratis

Sono passato davanti a una libreria restando sgomento per l’assiepamento sulla soglia. Solo sulla soglia, però: dalle vetrine, dentro non si vedeva nessun cliente. Mi sono avvicinato a sbirciare e ho scoperto che gli avventori stavano accaparrandosi volumi disparati da una catasta di remainder che il libraio aveva abbandonato sul marciapiede, a disposizione gratis.

Il fenomeno presenta tre spiegazioni possibili.

O gli italiani sono un popolo indigente e, giunti i primi freddi, si premuniscono come meglio riescono di materiale da falò in quanto non possono permettersi di pagare la bolletta del riscaldamento.

O gli italiani sono un popolo avaro, disinteressato al possesso di alcunché a meno che non sia gratuito; caso in cui devono invece assolutamente appropriarsene per inseguire gli ideali incongruenti del risparmio e dell’accumulo.

Oppure, infine, gli italiani sono un popolo ignorante, che pur di non entrare a comprare quegli stessi libri avanzati, in vendita fino a un attimo prima sugli scaffali a nove, a cinque, a un euro, sono disposti a comportarsi da barboni e a far capitolare i librai per sfinimento.