E' stata una bella notizia la rivelazione di Paola Egonu sulla propria vita sentimentale, per la naturalezza con cui ha raccontato di avere una ragazza senza addossarsi chissà quale merito o rivendicazione bensì illuminando il semplice motivo per cui si sta con qualcuno: tirar fuori il meglio di sé per lui aiutandolo a fare altrettanto. Ai mass media la storia è piaciuta ed è ovvio. Paola Egonu è bravissima, giovane, bella, solare, lieve; pratica inoltre uno sport stupendo in cui agli occhi dei profani pare che tutti zompino a capocchia mentre invece seguono tattiche capillari che teste eccelse faticherebbero a tenere a mente, quindi ovviamente agli italiani è bastato il mondiale su Rai 2 per diventare tutti esperti nel ramo. Alla vigilia tuttavia della finale dei mondiali di scacchi, da domani a Londra, meno commestibile è stata la rivelazione dell’italoamericano Fabiano Caruana, altrettanto bravo ma meno giovane, meno bello se posso permettermi, più pensoso nonché protagonista di una disciplina in cui si salta di meno e si sta fermi tantissimo a cogitare soluzioni che il pubblico non capisce. L’ottimo Caruana ha detto al New York Times di non avere alcuna relazione sentimentale e ci credo, dato che si allena alla scacchiera per dieci ore al giorno, almeno cinquanta partite a settimana che esigono la massima concentrazione anche nel resto del tempo. Ma i mass media hanno accolto la rivelazione con indifferenza o con sorrisini educatamente trattenuti: perché nell’epoca in cui si riduce la felicità dell’uomo alla sua situazione sentimentale, è molto più difficile l’outing di chi spiega il semplice motivo per cui qualcuno non vuole stare con nessuno.