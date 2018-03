Hai mal di testa? Prova il Viagra

Da oggi, nel Regno Unito, il Viagra è farmaco da banco. Si azzarderanno infinite battute salaci sui maschi d’oltremanica (George Mikes diceva: “Tutti i popoli hanno una vita sessuale; gli inglesi hanno una borsa dell’acqua calda”) ma, gira e rigira, anche questa spigolatura è un ulteriore tassello nella trasformazione del nostro corpo da oggettivo a soggettivo. Il Viagra potrà essere richiesto dietro autodiagnosi, senza visita né prescrizione medica, rivolgendosi direttamente al farmacista in un angolo appartato del negozio; il farmacista potrà indagare sullo stato di salute del cliente e sulle medicine che assume abitualmente ma non dovrà porre domande sulla sua vita sessuale. Essa infatti pertiene alla sfera più privata dell’insindacabile autodeterminazione, in cui la scienza non deve più immischiarsi perché, con la sua pretesa di fungere da criterio oggettivo, lederebbe il diritto individuale a essere ciò che ci si sente. Sarà quindi tecnicamente possibile acquistare il Viagra non solo se si soffre di disfunzione erettile ma anche se si è convinti di essere impotenti, senza alcuna controprova; e, in nome della libertà, un farmacista non potrà opporsi all’utilizzo del Viagra come pasticca per farsi venire il mal di testa o, nei rari casi più fortunati, bruciori di stomaco, congestione nasale, alterazione della vista in blu.