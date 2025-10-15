Leggi il foglio

Andrea's Version

Marco è Le Cornu, ma di cognome fa ancora Travaglio

Andrea Marcenaro

Le Cornu è chi ha le corna, chi ha la forma di un corno, chi ha idee strambe, quasi cornute; è, nel suo significato sostanziale e di strada, una carogna, un habitué della cornificazione, un cacciaballe una specie di teppista, un bugiardone e, ma proprio alla fine, anche un giornalista considerato. Eppure insistono: Marco, Le Cornu, di cognome farebbe ancora Travaglio.

