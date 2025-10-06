Andrea's Version
I cervelli pulsanti del "7 ottobre giornata della Resistenza"
Si è tenuto, l’altroieri, l’appuntamento indetto a Roma dal Movimento degli studenti palestinesi: tra gli aderenti anche Usb e Cgil, l’Anpi, acronimo di Associazione nazionale patrioti ignobili, poi l’Arci, fino ai collettivi universitari e studenteschi. Tutti uniti in un lunghissimo percorso che si è mosso da laggiù, per arrivare in allegria fin quaggiù. Quante idee, dentro quello smisurato meltig pot! Quanti cervelli pulsanti! Tra i manifestanti, grandi striscioni inneggiavano al 7 ottobre “giornata della Resistenza palestinese”, confluendo, mano mano, da percorsi più tortuosi a un condotto più grande. Un po’ come da un fiume al mare. O se no, volendo, da una discarica minore alla Cloaca maxima.
