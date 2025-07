Di Pietro non perde occasione per sputare nel piatto in cui ha mangiato

Con l’ultima sui grattacieli di Milano, ormai è diventata un’abitudine: non passa settimana che Antonio Di Pietro non si scagli con tutto se stesso contro il giustizialismo che l’ha creato, plasmato, costruito, lanciato e arricchito. Poi tutti a sollevare i calici, intendiamoci. Ma toccherà mai al piatto, per una volta, sputare in faccia al beltomo che per una vita ci ha mangiato dentro?