Giuseppi Conti o l'ornitorinco?

Domande, apparenze, cose non chiare a proposito del leader del Movimento 5 stelle

E’ un mammifero. Però col becco. Depone uova, per cui è un uccello. Ma è il contrario di un uccello. Produce latte. Non avendo mammelle. E allatta. Ma dalla pancia. Pare una papera. E tiene la pelliccia. Campa sopra la terra. Però nell’acqua è uguale. Ha due clavicole, fatto sta che le ha doppie. E’ stanziale. Ma volendo itinerante. Si accoppia in un modo. O può farlo in un altro. E’ Conte Giuseppi. No, l’ornitorinco.