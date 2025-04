Le donne in toga sono più numerose dei colleghi

Su un totale di 9.624 magistrati in servizio, 5.308 sono donne e 4.316 uomini

Per pura informazione, dati non ultimissimi ma molto recenti: il numero delle donne in toga batte quello dei maschi. Su un totale di 9.624 magistrati in servizio, 5.308 sono donne e 4.316 uomini. Tra i magistrati ordinari, 3.653 le donne e 2.396 gli uomini. Nel nord, 1.754 donne contro 1.259 uomini; nel sud, 2.093 donne e 1.607 uomini; nel centro dell’Italia, quasi pari: 1.180 donne e 1.194 uomini. Cioè: la metà del cielo produce più della metà dello sfacelo.