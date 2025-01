Il gazzettino manettaro è imitato a destra, ma pure a sinistra

Un'aggiunta modestissima ma forse non superflua alle parole dello splendido Guido Vitiello pubblicate ieri

“Decenni di erosione del consenso costituzionale – da parte di politici, magistrati e organi d’informazione, in testa a tutti il noto gazzettino pornografico dei manettari che vanta innumerevoli tentativi d’imitazione a destra – hanno fatto saltare ogni argine, fino all’immondo show di Salvini e Bonafede per l’arresto di Cesare Battisti e alle indecenze più recenti di Delmastro e compari”. Già. E, come al solito, le parole dello splendido Guido Vitiello pubblicate ieri su questo giornale sono ineccepibili. Sono certo che al professor Vitiello non dispiacerà un’aggiunta modestissima, ma forse non superflua: “Il noto gazzettino pornografico dei manettari che vanta innumerevoli tentativi di imitazione a destra”, ne ha vantato e ne vanta di numerosi anche a sinistra.