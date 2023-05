Scarpinato e la santona di Trevignano sono legati

Maria Giuseppa Scarpulla, alias Gisella Cardia, altrimenti nota come la santona di Trevignano, è tornata al campo delle rose dopo le polemiche. Ma la questione è un'altra

La veggente Maria Giuseppa Scarpulla, alias Gisella Cardia, altrimenti nota come la santona di Trevignano, è tornata al campo delle rose dopo le polemiche: “Non arretro nemmeno di un millimetro. Io resto qui”. Non ha tentennato neanche nel rileggere davanti ai suoi fedeli il consueto messaggio di ogni 3 del mese: “L’umanità sta andando verso la distruzione, la Madonna me lo dice, la purificazione sarà necessaria”. Conosce bene se stessa, la santona di Trevignano: “Mi avete detto di tutto. Non temo nulla”. Nulla: decisissima com’è a purificare, questo le fa onore. Ma resta un’altra, la domanda vera: come accidenti ha fatto, la santona di Trevignano, a tenerci nascosto per decenni di essere l’altra goccia d’acqua, o diciamo la sciamana, della stessa macumba che ha guidato Roberto Scarpinato nel suo splendido vademecum di magistrato prima e senatore poi?