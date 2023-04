Madonne, pizze e conigli: quando i cattolici credono a tutto meno che a Dio

Roma. Il vescovo di Civita Castellana, mons. Marco Salvi, da pochi mesi entrato in carica, fa sapere che a breve saranno diffusi i risultati dell’indagine condotta dalla commissione da lui istituita, per capirne di più dell’affaire Trevignano Romano. La storia è nota, da sette anni la signora Gisella (nome d’arte di Maria Giuseppa Scarpulla, già imprenditrice da tempo trasferitasi nel Lazio) sostiene che sulla collina che domina il lago di Bracciano appare, ogni 3 del mese, la Madonna. Che le parla e piange sangue, affidandole messaggi (quasi mai positivi) per l’umanità. La curia è sempre stata prudente, fino a quando gruppi di credenti si riunivano recitando il rosario andava pure bene. Ma quando entrano in scena le “donazioni spontanee” alla onlus costituita dalla “veggente”, le cose si complicano. Il problema è che a Trevignano si recano regolarmente migliaia di cattolici, da tutta Italia per ascoltare i messaggi e guardare da vicino le lacrime (umane o suine? Sul punto è aperta una contesa, ma finora dati certi non ve ne sono).

