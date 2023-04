Canfora non ha ben chiaro perché dovrebbe sentirsi a disagio con Cardini

Il professore, compagno a prova di bomba, antifascista doc così come impegnato a squarciagola in un tifo sperticato a favore della brigata Wagner, si pone una domanda

Lo storico Franco Cardini ha aspettato il 25 aprile per ricordare le azioni innocenti e in buona fede dei ragazzi della Repubblica di Salò. Lo storico Antonio Gibelli ha interrogato lo storico Luciano Canfora se sia ancora il caso di coinvolgere Cardini nella kermesse “Storia in piazza”, organizzata ogni anno, dal 2010, nel Palazzo Ducale di Genova e curata dallo stesso Cardini con il suddetto Canfora. Il professor Canfora, compagno a prova di bomba, antifascista doc così come impegnato a squarciagola in un tifo sperticato a favore della brigata Wagner di Vladimir Putin e contro l’Ucraina, si domanda e si ridomanda per quale cazzo di motivo dovrebbe sentirsi a disagio.