A quale categoria femminile appartiene Giuseppe Conte

Rapida indagine a partire dalla spiritosata di una scrittrice apprezzata e colta, secondo cui le donne si dividono in quattro categorie: le suore, le puttane, le stronze e le rompiballe

Dopo il Friuli ne ha fatta uscire un’altra delle sue dove ‘stavolta non blandisce, al contrario, se la piglia con la Schlein. E ci è venuta in mente la spiritosata di una scrittrice (spiacenti) apprezzata e colta, secondo cui le donne si dividono in quattro categorie: le suore, le puttane, le stronze e le rompiballe. Le suore non la danno a nessuno. Le puttane la danno a tutti. Le stronze la danno a tutti tranne che a te. Le rompiballe la danno a te, solo a te, sempre a te. Ecco. Giuseppe Conte è uno dei rarissimi fenomeni di maschio capace di recitare al femminile tutte e quattro le parti.