Lo stesso Conte ha manifestato in piazza contro le leggi da lui medesimo volute anni orsono, nella speranza, legittima, di approdare a un ennesimo governo Conte contro le cui misure Conte manifesterebbe un’altra volta

Grande manifestazione antifascista a Firenze convocata per condannare l’aggressione violenta e vigliacca di una banda di giovani teppisti (ancora per poco, si spera) contro giovani ragazzi inermi (da sempre e per sempre, si spera) cui si voleva negare la libertà a manganellate. Il cuore della manifestazione ha riguardato anche e soprattutto, poi, l’opposizione determinatissima quanto giustificata alle leggi sull’immigrazione, varate dal primo governo Conte. Lo stesso Conte ha manifestato in piazza contro le leggi da lui medesimo volute anni orsono, nella speranza, legittima, di approdare forse tra molti anni, forse meno, a un ennesimo governo Conte contro le cui misure Conte manifesterebbe di persona un’altra volta. A completamento della giornata di lotta per la libertà, la bella manifestazione fiorentina ha chiesto infine lo stop all’invio di armi funzionali all’altrimenti disarmato diritto della giovane Ucraina di difendersi contro le manganellate esplosive del giovane teppismo putinista. Così si è rimasti un po’ perplessi. Era antifascismo fluid?