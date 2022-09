Dopo il 25 settembre, ci sarà tempo per le passeggiate meditative

Photo by Mykyta Martynenko on Unsplash

L’autunno è una seconda primavera, dove ogni foglia è un fiore. Seppe raccontarlo al mondo Albert Camus. Ognuno dovrebbe trovare il tempo per sedersi sopra la panchina del parco e fissare, durante le giornate libere concesse dalla sorte, la caduta delle foglie lungo lo struggente mistero dell’autunno. Non è consiglio per uomini brutali. Diciamo ai migliori, a gli uomini aperti, sociali, amanti della cultura e della bellezza, alla crema della nazione. Speriamo infatti, noi misericordiosi, che il fascino di un autunno vissuto intensamente possa compensare almeno in parte il sentimento lirico racchiuso nel cuore dei piddini trombabili il 25 settembre.