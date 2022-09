Sono ricominciati i talk, e noi siamo ancora seduti sul divano a guardarli

Rivedere Formigli e Floris, sempre quei due, di nuovo, per il terzo secolo, fortifica la certezza di aver avuto una vita elettrizzante. Solo, ci aggiungerei Concita

L’uomo sulla luna: visto dal divano; hanno ammazzato Moro: dal divano; cade il Muro di Berlino: dal divano; Scalfari lascia la direzione di Repubblica: dal divano; l’11 settembre in America: dal divano; la crisi finanziaria: dal divano; agguantano Bin Laden: dal divano; Molinari prende la Repubblica: da letto; lo scontro di civiltà, la fine della storia, la ripresa della storia, muore Maradona, torna il lupo in Abruzzo, 70 milioni di poveri assoluti in Italia solo nell’ultimo anno e manco arriva più, dall’Ucraina, il grano duro che compriamo d’altronde dal Canada: tutto questo, dal divano; ma Trump, almeno quello, mi pare da una sedia. Rivedere allora Formigli e Floris, sempre quei due, di nuovo, per il terzo secolo, e intorno a loro tutti armati sui divani, fortifica la certezza di aver avuto una vita elettrizzante. Solo, ci aggiungerei Concita.