Il compagno Occhetto conferma d'essere bollito

Achille Occhetto, l’uomo che ha trascorso gli ultimi anni della sua vita politica cercando di mandare in galera Bettino Craxi , ovviamente millantando da bugiardo matricolato una superiorità morale dei comunisti, è stato intervistato a proposito della morte di Gorbaciov: “Lo rividi nel 1990. A tanti anni dalla scissione del 1914 - mi disse - era ora che comunisti e socialisti riprendessero il discorso comune. Gorbaciov parlava il linguaggio della sinistra europea: era per un socialismo nuovo, democratico”. Ecco. E fu a quel punto che il compagno Achille, del quale già si cominciava a insinuare in giro che fosse bollito, invece non era vero, si versò sulla testa una cofana di salsa verde.