Sinistra, attenta ad attaccare il Cav.

Il dito puntato contro la destra va bene, ma Letta & co. devono fare molta attenzione a parlare di Berlusconi

Nei panni della sinistra contesterei la destra per lungo e per largo evitando accuratamente la presa per il culo dell’Amor nostro. Non insisterei sull’età avanzata in rapporto ai compiti. Tanto meno sulla nenia del conflitto d’interessi, o sulla sacralità di una magistratura orrenda e partigiana impegnata allo spasimo nel penosissimo riciclaggio di sé stessa. Mi sottrarrei a qualsiasi argomento, fosse pure di alberi e non di uomini, dove venga contemplata la parola: milione. Chiedere a Occhetto. E mi guarderei bene, infine, dal prenderlo per i fondelli sulla vexata quaestio del ponte di Messina. Lo farà, primo. E se non sarà un ponte sarà un tunnel. Nel qual caso, fischietterei guardando altrove: al solo ricordo di un buco quello vi fa a pezzi.