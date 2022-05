Quell'accetta a Elad

A ben vedere, è un bel mistero. Taglia gli abeti, e in quel caso fa il suo mestiere. Ma allorché viene usata invece come l’altroieri in Israele, per massacrare tre ebrei che camminano ignari per strada, e ferirne altri sei, allora per il pacifista tutto cuore, arma offensiva l’accetta non può essere

L’accetta è un attrezzo manuale utilizzato nella sbozzatura e nel taglio della legna. E’ anche usata per l’attività di estrazione del sughero. Viene adoperata in genere con una sola mano, impugnandola all’estremità del manico e colpendo il tronco con un angolo di circa 60 gradi; il modello canadese viene abitualmente usufruito anche nello scoutismo dai ragazzi in campeggio. L’accetta, a ben vedere, è un bel mistero. Taglia gli abeti, e in quel caso semplicemente fa il suo mestiere. Allorché il boscaiolo non c’entra una beata mazza e l’accetta viene usata invece come l’altroieri a Elad, in Israele, per squartare e massacrare tre ebrei che camminano ignari per strada, e ferirne altri sei, allora per il pacifista tutto cuore, o per Conte il virtuoso, arma offensiva l’accetta non può essere.

P. s. E pure il missile Pershing, volendo, può essere fruttuosamente usato per aprire crateri che fanno uscire allo scoperto i funghi porcini.