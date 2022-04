Vauro disegna Zelensky col naso adunco. Cosa vorrà mai dire?

Per un'altra vecchia vignetta si offese: antisemita io? Vauro? Come vi permettete? Benissimo, gli crediamo. Ma allora?

Vauro Senesi, vignettista, ha disegnato l’ebreo Zelensky, il presidente dell’Ucraina, secondo i canoni usati dai nazisti con gli ebrei inviati nelle camere a gas del secolo scorso: naso adunco, occhi rapaci e orecchie a sventola. Bene. E’ passato poco tempo da quando lo stesso Vauro si produsse in un’altra vignetta, ancora, ovviamente, sul Fatto quotidiano, indicata come antisemita dati gli occhi, le orecchie e il naso adunco del soggetto ebreo raffigurato. Vauro si offese e arrivò, da disegnatore ipersatirico militante di ogni libertà contro qualsiasi bavaglio, oltreché da partigiano fisso di qualsiasi istanza e azione palestinista, a denunciare i suoi critici: ma come vi permettete? Un antifascista come me? Un uomo di sinistra col pedigree? Un comunista antinazista puro come l’acqua di fonte? Antisemita io? Vauro? Sono io a denunciare voi, calunniatori infami. Ora. Siccome non è possibile, nasi adunchi o non nasi adunchi, che il filosemita di poco tempo addietro sia diventato antisemita tutto d’un colpo, e noi gli abbiamo creduto, la conclusione resta una: è un povero cretino.