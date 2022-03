Ah, adesso la Trattativa la volete

Dopo avercela menata per anni con quella stato-mafia...

Ma roba da non credere. Ce l’hanno menata dieci anni per niente. E adesso non ce n’è uno, di quelli che ce l’hanno ravanata a sangue la bellezza di due lustri, il quale, pur di non abbassare il riscaldamento nel tinello, non invochi con toni strazianti una trattativa urgentissima stato (ucraino) - mafia (russa).