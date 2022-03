Mettere i putinin sulle i

C'è tanta gente che ragiona in modo diverso dal tuo, ma vorresti comunque discuterci. E poi c'è la pletora di pavonazzi di questi giorni

Quelli che ragionano in modo diverso dal tuo, ma sanno raccontarti la Russia con accenti affascinanti; quelli con i quali il disaccordo sull’Ucraina può essere radicale, ma banali non sono e ne intuisci la passione; quelli che sbagliano per motivi imperdonabili, dal tuo punto di vista, eppure leggi in loro, o magari intravvedi, una curiosità vitale. Con questo piccolo mondo vorresti discutere, ma perfino meglio, litigare a tavola. Più dura è con la pletora di pavonazzi che circonda tutti, sa meno di un cazzo, e mette sempre i putinin sulle i.

P. S. “Ci ho lavorato per 21 anni”, ha fatto saper Marco Damilano. E dispiace. Ma quale minchia di bar dev’essere, quello che in 21 anni non t’insegna a fare un espresso?