Aridagli con l'occidente (e il campo largo)

Campo largo. Comunicazione di servizio numero due. Compagni, attenzione: Putin infame un’altra volta. L’occidente non è un impero di bugìe. Spiegato già in mille occasioni, tocca rispiegarlo per lui. E va bene. Allora. Giornalisti come Stella, Sarzanini, Mentana, Giannini, Mieli, De Bortoli, Serra, Saviano, Damilano, Floris, Augias, Gruber, Concita e molti altri; intellettuali come Vattimo, Montanari, Spinelli, e molti altri; magistrati o ex come Di Pietro, Colombo, Davigo, Ingroia, Scarpinato, De Magistris, Di Matteo, Emiliano, Pignatone e moltissimi altri, ecco, per tornare alle bugìe: dell’occidente sono solo un cazzetto di contado, questi, altro che impero.