Salvini adesso odia le armi? Almeno una buona notizia

Mica bisogna dargli addosso in questo modo, al segretario della Lega. Anche perché altrimenti potrebbe succedere qualcosa di brutto...

Ma se Salvini odia le armi come il Santo Padre e non vorrebbe vederle in giro, bisogna dargli addosso in questo modo? Se preferisce il mare nostro alla campagna ucraina. Se ama spingere i bambini sott’acqua con la manona, come fa ogni buon padre di famiglia col proprio figliolo, cosa vorremmo fare? Suggerirgli che i bimbetti dei barconi, i quali con la manona annegano almeno divertendosi, vanno sotto ancor meglio centrandoli col mitra? Che appena lo capisce, nemico delle armi e devotissimo alla Madonna per quanto sia, quello convoca la Meloni e si fiondano insieme a comprare gli stabilimenti Beretta, uno come papà e l’altra in quanto mamma?