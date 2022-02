Niente mascherina, a Salvini consigliamo un altro tipo di contraccettivo

Non c'è nulla di più stupido che sbandierare la coerenza come valore supremo, ma dichiarare che col tricolore italiano ci si pulisce il culo, salvo esibirlo poco dopo come dispositivo anti Covid, è un'altra cosa

Vede, onorevole Salvini, non esiste nulla di più stupido che rinfacciare all’avversario le opinioni del tempo passato. Si può essere stati di sinistra e passare a destra, o viceversa, da meridionali sentirsi valdostani, o viceversa, viversi ganzi laddove stupidi nei tempi successivi. Chi sbandiera la coerenza come valore supremo potrebbe rivelarsi perfino il più scemo del mazzo. E Ok. Vede però, onorevole Salvini, dichiarare che col tricolore italiano ci si pulisce il culo, salvo esibirlo poco dopo da mascherina anti Covid, suona male. Non perché non si possa, o non si debba. Induce commenti incolti e semibarbari, però: “ecco perché Salvini ci si puliva il culo, perché il culo è la sua faccia”. Orrendo, vero? Se lei invece, tanto più dopo le ultime prove politiche, avesse fronteggiato la pandemia indossando sulla testa un berrettino di gomma rosa sottile sottile e giù giù lungo il collo: ecco il Salvini che si protegge nel modo giusto, si sarebbe commentato. Su chi si salvi il culo, no, ma su chi si salvaguardi l’apparato riproduttivo c’è poco da ridire.