Salvini, l'Infiltrato alla crema

Molla ma non molla. Bombarda il Cts per non fare l'avatar di Giorgetti. Merita rispetto per il coraggio di restare sulle sue. Che non sono le nostre

L’Infiltrato alla crema. Salvini che molla ma non molla, riapriamo tutto, e lo sussurra invece di gridarlo, mentre il governo di cui fa parte chiude più che può. Salvini che non vuole rinunciare alla fronda, se no gli tocca fare l’avatar di Giorgetti, e bombarda allora il Comitato tecnico scientifico, tanto una cosa vale l’altra, pur di bombardicchiare per quel che gli consentono. Salvini alla coda di Berlusconi. Salvini pieno d’invidia per la Meloni. Salvini che scivola in giù, però che merita relativo rispetto in questo inizio di primavera dove le giornate s’allungano, gli uccellini ricantano, lui non prova un frisson che sia uno pur mantenendo (insomma) il coraggio di restare sulle sue. Basta che si sia tolto dalle nostre.

