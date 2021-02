Urina libera tutti

Giustizia per Schwazer. E anche qualche giornalista sale sul carro dei campioni alterati

Il Tribunale di Bolzano archivia il caso del marciatore Alex Schwazer: “Campioni di urina alterati per riscontrare la positività dell’atleta”. Tutto falso. Niente droga. Falso, esatto. Falso anche che siano stati prelevati campioni di urina ai ragazzi del Fatto quotidiano incaricati di spiegare Draghi. Falso anche lì. No no, nemmeno a Gad.

Pubblicità