Balle vaccinali

La campagna di immunizzazione in Israele procede a ritmi record. Eppure, chi vuole gettare fango trova sempre il modo per farlo

Sullo stesso argomento:

Buttati lì quasi da riempitivo, in verità per mostrare come il possedere una coscienza limpida obblighi purtroppo a saperla lunga, ancora leggi che andrà pure tutto meglio con la pandemia, in Israele, e però. Però che in Israele c’è l’obbligo di vaccinarsi. Che non è vero. Però che in Israele si discriminano i cittadini vaccinati o da vaccinare su base etnica o religiosa. Che non è vero. Però che Israele non vaccina la popolazione sotto l’Autorità Palestinese in Cisgiordania. Che è vero: e non lo fa perché l’Autorità Palestinese rivendica l’autonomia, anche sanitaria, con cui vieta di farlo. E comunque che Israele non vaccina nemmeno i palestinesi che lavorano sul suo territorio. Che di nuovo è falso. Sono proprio balle. Tutte. Dovresti dispiacertene. Invece no. Rimane a rallegrarti, peraltro in questi tempi cupi, la conferma di come sia rimasta a ciascuno la libertà di fare lo stronzo nel modo che predilige.

Pubblicità