Ecco perché ancora gira il nome della Casellati per il Colle

La sua scalata al vertice delle isituzioni è stato l'ultimo desiderio di qualcuno di importante

Continua a girare, per quanto flebilmente, il nome di Maria Elisabetta Alberti Casellati Dei Freschi e Dei Baldi come candidata alla più alta carica della stato. Conservando una per quanto striminzita fiducia nel paese, ci sentiamo in grado di poter rassicurare i nostri concittadini, tanto di destra, quanto di sinistra, che la signora non giungerà a esercitare il prestigioso ruolo pur essendo stato questo l’ultimo desiderio di Stanlio e di Ollio.