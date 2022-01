Davvero la Casellati pensa al Quirinale?

Cosa c'entra un esperimento fatto in Israele con le ambizioni della presidente del Senato?

“Date a un pesce rosso quattro ruote collegate a un sistema intelligente e vi dimostrerà che è in grado di guidare un’automobile”, garantisce un esperimento fatto in Israele e ampiamente pubblicizzato. Cos’è la tecnologia. Un pesce rosso che guida. Straordinario. Dieci, cento, mille esperimenti così. Basta sapere che è grazie a successi di questo genere se poi signore come Maria Elisabetta Alberti Casellati Dei Freschi e Dei Baldi fanno un pensierino al Quirinale.

P.S. Poi si chiama Parmenide, il filosofo greco più amato dall’Amor nostro. Parmenide, non Clitoride.