Kim Jong-un ha ordinato: niente risate per 11 giorni

Corea del nord. Nel decimo anniversario della morte del padre, Kim Jong-il, figlio di Kim il-Sun, Kim Jong-un, l’erede, ha vietato ai nordcoreani di mostrare alcun segno di felicità, di spensieratezza e soprattutto ordinato al popolo intero, bambini compresi, di non ridere per 11 giorni. Se abbia convocato come consulenti i dottori Gratteri e Di Matteo, magistrati maschi, per far osservare correttamente la legge, più le dottoresse Sarzanini e Milella, giornaliste femmine, per il controllo? Non lo so.