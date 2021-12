Indomabile Lina, nemmeno un cerottino per la povera Melato

Ma che intelligente era Lina, caratteriale, prorompente, manesca talora in quel modo simpatico, vitalissima, entusiasmante e genialissima Lina

Alé, la cancel culture cancellata à la carte. Ah, Lina, la grande Lina, quando ho conosciuto Lina io, ma che intelligente era Lina, indomabile, caratteriale, prorompente, manesca talora in quel modo simpatico, vitalissima, entusiasmante e genialissima Lina. Il coro al completo, non uno né una di meno. Ma manco un appello di intellettuali, o un soccorso di tenere mamozze che non dimenticano, e neppure un cerottino per la povera Melato, bottanissima industriale travolta da cento sberle di maschio proletario nell’azzurro mare d’agosto.