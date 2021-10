La Roma di Gualtieri: apericene per gli immigrati e librerie Adelphi a Corviale

Un tour nella nuova capitale: siglato il gemellaggio Centocelle-Adelaide e a Torre Angela basta scippi, movida dolce, crodini ai bar e ragazzi a letto dopo Rai Storia

Roma. Gualtieri sindaco. Periferie che mutano. Apericene per gli immigrati a San Basilio. Ogni famiglia almeno due sbarcati, meglio se del Congo, a turno. Vedeste che gioia. Corviale, aperta dopo anni la libreria Adelphi. Siglato il gemellaggio Centocelle-Adelaide: un quartiere popolare di Roma partecipa per la prima volta ai mondiali di polo. Carnevale 2022: Torpignattara allestisce il carro: “Mafia nel pitale”. L’Associazione nazionale magistrati presta Pignatone e spera in maschera anche Lerner. Torre Angela: basta scippi, movida dolce, crodini ai bar e ragazzi a letto dopo Rai Storia, quella di Mieli Paolo. Nei ferramenta, coltellini solo in plastica. Torbellamonaca chiude allo spaccio e si spalanca alla lettura di Leopardi Giacomo, ma quando cala il sole onde siccome suole. Resiste purtroppo, nella cintura romana, la spazzatura: sporchi fuori? Sia pure. Belli dentro però. Nel buio laggiù, sotto i pini della Cassia, Bettini Goffredo parlotta della nuova Roma con Conte Giuseppe, l’alleato in pochette ultimamente francescano. Molto francescano: “Nun se ne vanno? E chevvoidamé? Parlà a lupi e cinghiali (cignali, li chiama lui), quello ar minimo saranno cazzi tua?”.