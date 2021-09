Se Letta gioca a nascondino

Il leader delle Sardine Mattia Santori organizza a Bologna in campagna elettorale "il rimpiattino più grande di sempre". E indovinate qual è il premio?

Elezioni comunali a Bologna. Il leader delle Sardine Mattia Santori, candidato nelle liste del Partito democratico, organizza per sabato prossimo in piazza Minghetti un nascondino elettorale per bambini. Sarà, garantisce il guizzante pesciolino, “il rimpiattino più grande di sempre, una caccia al tesoro come non s’è mai vista”. I bimbi accorreranno numerosi. E chi trova Enrico Letta vince.