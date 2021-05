Lo schifo di certi giornali va contro le leggi della fisica

Non c'è razionalità scientifica che possa spiegare il silenzio sull'assoluzione dell'ex sindaco di Lodi. Il silenzio degli stessi che, finché sotto processo, gli hanno sputato addosso

Pandemia, virologi, vaccini a, b, c, diciamo la verità. La scienza ha ripreso a esercitare anche presso i caproni come noi quel fascino troppo dimenticato. Personalmente, non ridete, mi sono lanciato in due cosette da Bignami della fisica. Il Massimo e il Minimo assoluto, per esempio. Dove, per trovare i massimi e i minimi, si prendono in considerazione 1) tutti i punti massimi e minimi locali, quando, cioè F(x0)=0; 2) eventuali punti angolosi; 3) gli estremi dell’intervallo. E’ confrontandoli che troviamo il massimo e il minimo assoluti. Poi due sarebbero i metodi di calcolo: uno col segno della derivata prima, mentre nell’altro si sostituiscono le ascisse dei punti X e si guarda il segno della derivata seconda, ma non intendo tediarvi oltre. Era solo per dire che una simile curiosità da provinciale mi è saltata in mente avendo letto dell’ennesimo politico assolto dopo anni di sputi e di galera (Uggetti, questa volta, ex sindaco di Lodi), e dopo aver notato di come il Fatto, avendo molto menato a suo tempo (come il Corriere, ohi, e come Repubblica), nascondesse ora la notizia dell’assoluzione. Ecco. Ho voluto calcolare il massimo o il minimo di merda che il giornale di Travaglio, pur con un galantuomo come Gad al suo interno, potesse contenere. Bene. Sono esplose sia le ascisse dei punti X che le derivate seconde.

