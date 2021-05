Togliere il fiasco a certi magistrati non basterà

In Europa si discute se togliere l'alcol dal vino. Misura apparentemente drastica. Ma in realtà potrebbe non essere sufficiente

Togliere l’alcol dal vino, ne sta discutendo l’Europa. L’idea è sostenuta da molti Stati ed è tornata alla ribalta in questi giorni durante l’ultima riunione della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’Agricoltura, la quale starebbe esaminando la possibilità di accogliere positivamente la proposta approfittando di una doppia spinta: le politiche cosiddette salutiste portate avanti dai paesi del Nord Europa, intrecciate agli interessi economici di alcuni grandi produttori che vedono la possibilità di aprire nuovi mercati. Se ne riparlerà mercoledì prossimo. La misura, pur con le sue ragioni, appare a molti eccessivamente drastica. Vero per altro verso che, a magistrati e giornalisti venuti al mondo con lo stampino dei Davigo, togliere il fiasco non basterà.

