Magistrati finti allarmati su Palamara, che hanno lasciato crescere indisturbato. Sono rimasti fermi davanti alla loggia. Ora per fortuna arriva la transizione

Non ce la faremo mai. Mai. Hanno lasciato crescere Palamara denunciandone in ultimo i comportamenti paramassonici e l’hanno fatto da finti allarmati, come se si fosse trattato di un’improvvisata; già sapevano che circolava quel nome là: “Ungheria”. Ma son rimasti seduti. E scelto, subito dopo, quello che passava come il più furbo tra loro avendo la pazienza che si facesse pensionato. Con segretaria sempre fedelissima. Fortuna volle poi che politica e pandemia mettessero al centro dell’interesse nazionale la benedetta transizione, fase cruciale di ogni passaggio. E fu così che nacque Piercamillo della Loggia.

