Tranquillizzati Greta, guarda Di Maio

Quando penso a Di Maio penso ormai sempre anche a Greta Thunberg. Viene così, da pensarli insieme. Penso a Di Maio perché, giovane com’è, non dimentichiamo i suoi trent’anni, deve vedersela con Whirlpool, con Mercatone Uno, con l’Ilva, col reddito di cittadinanza, la flat tax, la Rai, Tria, i suoi che si sciolgono, Padellaro che non è mai contento, i funghi di Grillo, l’Europa, le prossime elezioni, chi candidare e chi no e svolge insomma, quel povero ragazzo, un’attività sovrumana. Poi penso di riflesso a Greta, povera piccola, non dimentichiamo infatti che di anni lei ne ha sedici, perché vorrei che si potesse tranquillizzare un po’, quanto meno sulle fonti energetiche, avendo visto la sarabanda di cose che un semplice pallone gonfiato può fare.