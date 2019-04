Reddito di cittadinanza a chi?

Dato che, come scrivono e giurano all’Istat da anni, gli italiani in povertà assoluta sono 5 milioni, ma il reddito di cittadinanza è stato richiesto solo da 800 mila persone, salvo essere stato concesso per intero soltanto a 300 mila, mentre ad altre 300 mila sono state riconosciute cifre sotto i cinquecento euri, si apra allora senz’altro il dibattito: ecco, ma su cosa?