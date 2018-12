A proposito dei candidati alla segreteria del Pd

Francesco Boccia, Dario Corallo, Roberto Giachetti, Maurizio Martina, Maria Saladino, Nicola Zingaretti. E c’è subito chi lamenta che i candidati alle primarie del Pd siano troppi. Può darsi abbia ragione. Il confronto tra le differenze funzionerebbe effettivamente meglio se si concorresse in due, o diciamo anche tre. Eppure si corre il rischio, con l’obiezione sopra detta, di sottolineare gli svantaggi dovuti al numero eccessivo dei candidati, senza considerare i vantaggi che potrebbero derivarne ai fini dell’unità del partito. Uno dei vantaggi, affidandosi così, a occhio, a una prima valutazione dei sei, è che non esiste verso per cui le idee possano urtarsi l’una contro l’altra.