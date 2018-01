Di nuovo. Un’altra volta il giorno della Memoria. Della memoria, dico. Capitasse mai una volta, data ormai l’età raggiunta, di ricordarmi se non devo comunque odiare gli ebrei, anche perché in ogni caso non sono una razza (la razza è solo umana). O se invece dovrei odiarli perché, subdolamente, come da tradizione, essi cercano di nascondere ai più probi e progressisti tra i negatori dell’esistenza delle razze (la razza è solo umana), che razza di razzisti sarebbe diventata la loro.