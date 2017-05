Il Nazareno riparte dalla Rai

Antonio Campo Dall’Orto ha rimesso il suo mandato di direttore generale nelle mani del ministro Pier Carlo Padoan. Entro massimo quindici giorni, espletati i passaggi burocratici, arriveranno le dimissioni ufficiali. E insomma si conclude così, anche dal punto di vista formale, la breve e tormentata stagione in cui la politica e il sistema Rai hanno rifiutato ogni ipotesi di cambiamento. Come più volte scritto da questo giornale, passeranno anni, se non decenni, prima che possano riproporsi le condizioni perché la...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.